Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Afrin’in terör unsurlarından arındırılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonlarda sivillerin korunması için Cenevre Sözleşmesindeki bütün ilkelere riayet edildiği belirtildi. Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK’nın bütün kara propagandasına rağmen, TSK’nın Afrin operasyonu konusunda sivillerin zarar görmemesi için Cenevre Sözleşmesindeki tüm prensipleri dikkate alarak hareket ettiği öğrenildi. Cenevre Sözleşmesi’ndeki ‘savaş hukukunun’ öngördüğü tüm kurallara uyulduğu, operasyonlarda sivil kayıp yaşanmaması için her aşamada azami hassasiyet gösterildiğini dile getiriliyor.

Operasyon sürecinde yerleşim yerlerinde terör örgütlerinin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasının önlenmesiyle ilgili ayrı bir çalışma yapıldığı da bildirildi. Özellikle Afrin şehir merkezine girildikten sonra sivil halkın canlı kalkan olarak kullanılması riskine karşı, farklı planların devreye sokulacağı öğrenildi. Bu kapsamda, operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmemesi için her türlü iletişim aracının kullanılması, uçaklarla bildiri atılması, GSM operatörlerinden mesaj atılması, yerel istihbarat kaynakları aracılığı ile sivil vatandaşların koruma altına alınması dâhil bütün yolların denendiği belirtiliyor.

Örgütün sivil halkı zorla kalkan yapması nedeniyle özellikle Afrin şehir merkezindeki operasyonlarda, ayrı bir planın devreye sokulacağı öğrenildi. Nusaybin ve Sur’daki gibi ev ev çatışmaların yaşanacağı operasyonlar yerine, öncelikli hedef teröristleri sivil halktan ayırarak, Afrin’den uzaklaştırmak olacak. Bunun için de, Afrin şehir merkezi ‘Büyük operasyon’ bölgelerine ayrılarak planlama yapılacak. Afrin’deki operasyonlarda da sivillerin, teröristlerden ayrılması için yine Cenevre Sözleşmesinde sayılan tüm aşama ve prensipler takip edilecek. Afrin şehir merkezinde, belli aralıklarla anons yapılarak sivil halkın, belirlenecek güzergahları kullanarak uzaklaşmaları istenecek. Hükûmet kaynakları yapılan planlamaya göre, önümüzdeki bir ay içinde Afrin’in dış mahallerine ulaşılacağını belirtiyor.