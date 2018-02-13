Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Erkan Alyanak Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda arama çalışmaları sürüyor.
Zeytinburnu'ndan şafak vakti operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Zeytinburnu’nda birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Erkan Alyanak Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.
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