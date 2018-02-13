Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında 13/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihraç edilenlere FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
13.02.2018 - 10:20 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevli olup FETÖ kapsamında ihraç edilen ByLock kullanıcısı 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
543302 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543302.aspx
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