Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında 13/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi.