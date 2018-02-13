Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında 13/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi.