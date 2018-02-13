Gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gelen ve içerisinde tank, obüs ile ZPT’ler bulunan askeri konvoy Hatay bölgesindeki sınır birliklerine intikal etti.
Sevkıyat, yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirildi.