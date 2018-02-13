Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gelen ve içerisinde tank, obüs ile ZPT’ler bulunan askeri konvoy Hatay bölgesindeki sınır birliklerine intikal etti.

Sevkıyat, yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirildi.