Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından PYD/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları ileri sürülen K.G. ve S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları ikametlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.