Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda Çanakkale merkezli olmak üzere Balıkesir ve İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüpheliden 9'u yakalanırken, 2 kişi aranıyor. Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 19 adet cep telefonu, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği, 3 adet flash bellek ve 2 adet el telsizi ele geçirdi.

Bu suç örgütünün kaçak göçmenleri kişi başı 4 bin auro karşılığında İstanbul'dan büyük teknelerle İtalya'ya götürmeye çalıştığıı, bazılarını ise İstanbul'dan kara yolu ile Çanakkale'ye getirip, 2 bin euro karşılığında Yunanistan'ın Midilli Adası'na götürmeye çalıştığı tespit edildi.

Ayrıca örgütün deşifre olmamak için tekneleri satarak başka tekneler aldığı, bu zamana kadar kaçak göçmenlerden 3 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.