İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda Çanakkale merkezli olmak üzere Balıkesir ve İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüpheliden 9'u yakalanırken, 2 kişi aranıyor. Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 19 adet cep telefonu, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği, 3 adet flash bellek ve 2 adet el telsizi ele geçirdi.
Bu suç örgütünün kaçak göçmenleri kişi başı 4 bin auro karşılığında İstanbul'dan büyük teknelerle İtalya'ya götürmeye çalıştığıı, bazılarını ise İstanbul'dan kara yolu ile Çanakkale'ye getirip, 2 bin euro karşılığında Yunanistan'ın Midilli Adası'na götürmeye çalıştığı tespit edildi.
Ayrıca örgütün deşifre olmamak için tekneleri satarak başka tekneler aldığı, bu zamana kadar kaçak göçmenlerden 3 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Jandarmadan dev operasyon
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize göçmen kaçaklığı yapan şebekeyi çökertti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda Çanakkale merkezli olmak üzere Balıkesir ve İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüpheliden 9'u yakalanırken, 2 kişi aranıyor. Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 19 adet cep telefonu, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği, 3 adet flash bellek ve 2 adet el telsizi ele geçirdi.
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