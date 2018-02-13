Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun battığı ihbarı üzerine nehirde arama yapıldı. İddiaya göre, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu bot, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken alabora oldu. Sınırda nöbet tutan hudut askerlerinin yardım çığlıkları duyduklarını belirtmeleri üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Görgü tanıkları lastik botta 8-10 kişilik bir grubun olduğunu anlattı. Ekipler nehirde botlarla arama çalışması başlattı. Arama sırasında kaçaklara ait olduğu düşünülen patlamış lastik bot da bulundu. Nehirde su seviyesinin çok yüksek ve akıntının fazla olması nedeniyle AFAD ekipleri yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne'de kaçakların botu devrildi, 10 kayıp
13.02.2018 - 12:51 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a gitmek isteyen kaçakların botu alabora oldu. Nehirde gözden kaybolan ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 10 kişi için AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Etiketler : edirne,kaçak,göçmen,bot,
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