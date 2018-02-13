Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun battığı ihbarı üzerine nehirde arama yapıldı. İddiaya göre, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu bot, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken alabora oldu. Sınırda nöbet tutan hudut askerlerinin yardım çığlıkları duyduklarını belirtmeleri üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Görgü tanıkları lastik botta 8-10 kişilik bir grubun olduğunu anlattı. Ekipler nehirde botlarla arama çalışması başlattı. Arama sırasında kaçaklara ait olduğu düşünülen patlamış lastik bot da bulundu. Nehirde su seviyesinin çok yüksek ve akıntının fazla olması nedeniyle AFAD ekipleri yaklaşık 12 kilometrelik bir alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.