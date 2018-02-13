Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 21 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede terör hedefleri CNRA ve OBÜS'lerle vurulurken sınırın 0 noktasında askerî sevkıyatlarda da artış olduğu gözlendi. Türkiye'nin Suriye sınırına çok sayıda askeri aracın gün boyu sevk edildiği öğrenildi. Araçların önümüzdeki günlerde kritik bölgelerde görev yapması bekleniyor.