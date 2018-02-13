Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 21 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede terör hedefleri CNRA ve OBÜS'lerle vurulurken sınırın 0 noktasında askerî sevkıyatlarda da artış olduğu gözlendi. Türkiye'nin Suriye sınırına çok sayıda askeri aracın gün boyu sevk edildiği öğrenildi. Araçların önümüzdeki günlerde kritik bölgelerde görev yapması bekleniyor.
Sınırın sıfır noktasında askerî hareketlilik
13.02.2018 - 14:51 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı harekatı kapsamında Türkiye'nin Suriye sınırına askerî sevkıyatlar devam ediyor.
Etiketler : sınır,askeri sevkiyat,operasyon,
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