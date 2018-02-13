Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ikinci oturumu Başkan Sözlü’nün başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce Başkan Sözlü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik Vakfı’na 1 aylık maaşını bağışlayacağını açıkladı. Bunun üzerine mecliste bulunan 79 üye de kendi huzur haklarını bağışlayacaklarını duyurdu.

Sözlü burada yaptığı konuşmada, “Mehmetçik Vakfı’na Adana’dan bir yardım kampanyası başlatalım ki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım etsinler istedik. Adana, Mehmetçiklerle iç içe olan bir şehir. Ben bir maaşımı Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. Herkes istediği gibi bağış yapabilir. Ölçü olmaz” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden toplam 322 bin TL Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı öğrenildi.