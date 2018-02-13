Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor. Operasyon sırasında cephe hattında bulunan ÖSO'cuların teröristlerle çatışma anları AA kamerasına yansıdı.

JÖH'LER SEVK EDİLDİ

İHA'nın haberine göre Cinderes'teki teröristlere ait mevzi ve sığınaklar havadan ve sınırda bulunan obüs ve tanklar tarafından vurulmaya devam ediyor. Cenderes ile Afrin’in birçok noktasından dumanların yükseldiği görülüyor.

Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve Jandarma Özel Harekat timlerinin sevk edildiği bölgede her geçen saat hareketlilik artıyor.

3 KİLOMETREYE KADAR DÜŞTÜ

Afrin merkezine giden en önemli kavşak niteliğindeki Cenderes’e mesafenin 3 kilometreye kadar düştüğü bildiriliyor.

Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtardı.