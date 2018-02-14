Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında İHA'lar Afrin'deki teröristlerin en net görüntülerini çekti. Söz konusu görüntüler, teröristlerin Hatay Reylanlı'ya saldırıları düzenlediği Cinderes bölgesinde çekildi. Üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist meskun mahallelerlede görülüyor.Bu sırada üzerinde İran yapımı 106 mm geri tepmesiz top bulunan bir araç teröristlerin yanına yaklaşıyor. Teröristler, binaların arasından Türkiye topraklarını hedef aldıktan sonra bölgeden hızla uzaklaşıyor. İHA tarafından adım adım takip edilen teröristlerin içinde bulunduğu araç, bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargâhına ulaşıyor. İHA'nın verdiği koordinatların ardından söz konusu karargâh, içerideki diğer teröristler ve mühimmatla birlikte nokta atışıyla havaya uçuruluyor.



JÖH'LER DEVREDE

Görüntülerin çekildiği Cinderes bölgesinde Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu teröristlere darbe indirmeye devam ediyor. Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda karadan ilerleyen ÖSO'ya, havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor. İHA'nın haberine göre, Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve Jandarma Özel Harekat timlerinin sevk edildiği bölgede mesafe 3 kilometreye kadar düştü. Cenderes, Afrin merkezine giden en önemli kavşak niteliğinde.



1439 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Ömer Simo köyü ve Cinderes’in batısındaki Arçalı da kurtardı. Harekâtın başından bu yana 53 nokta örgütten kurtarılırken geçen süre içinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1439'a yükseldi.



MAYINLI CESETLER

Teröristlerden kurtarılan bölgelerde ise geride çok sayıda bombalı tuzak kaldı. Bomba imha ekipleri, teröristlerin köydeki sivillerin evlerini ve çatışmada ölen kendi terörist arkadaşlarının cesetlerini bile mayınladığını belirledi.



K. IRAK’TA 16 HEDEF İMHA

Bu arada, Irak’ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK’lı teröristlere karşı hava harekâtı düzenlendi. TSK’dan yapılan açıklamada, “Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir" denildi.