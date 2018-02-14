Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen için inşa edildiği ileri sürülen malikâneye tedbiren el konuldu. Alınan bilgiye göre, Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi’ndeki bir malikanenin, “FETÖ elebaşı Gülen için yaptırıldığı” iddiaları üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, bir gazetede yer alan “FETÖ’ye lüks malikâne yapmışlar” haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, “Mudanya Devlet Hastanesinden Bademli’ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikâne var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor, bu şahısların FETÖ’cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen’in de Türkiye’ye gelince bu malikânede kalacağına dair söylentiler var” ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. İncelemede, malikânenin örgüt elebaşı için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı S.Ş’ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesine talepte bulundu. Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikâneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.