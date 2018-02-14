Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

92 askerin bulunduğu “Umut’ isimli Türk Sahil Güvenlik botu, küstah girişime engel oldu. Yunan botu, Türk botunun kıç kısmına sürttü. Türk botları, Yunan botlarının Kardak’a gelmesini engelledi. Dün öğle saatlerinde de Yunanistan’ın Leros, Kilimli ve İstanköy adalarından gelen 4 Yunan Sahil Güvenlik botu, Kardak’a 1 mil uzaklıkta konuşlandı. Bunun üzerine bölgeye, saat 14.30’da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11’e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8’e yükseldi.

YILDIRIM’DAN ÇİPRAS’A: TANSİYONU DÜŞÜRÜN

Başbakan Binali Yıldırım, gerginlik üzerine Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde, Ege Denizi'nde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı. Bu hususta gerekirse iki tarafın üst düzey askerî yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı. Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, meselelerin diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı tedbirlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.