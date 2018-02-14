Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılının ramazan ayında açılması planlanan, aynı anda 50 bin kişinin ibadet edebileceği caminin ismi için TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan olmasını istediğini açıklamıştı. 6 Ağustos 2013’te temelleri atılan ve 125 bin metrekare alanda yapımı hızla devam eden Çamlıca Camii’nin açılışına aylar kaldı. İstanbul’un en büyük yapılarından biri olacak olan camide devam eden çalışmalarda gelinen son durum ise havadan drone ile görüntülendi. Caminin dış yapısının büyük bir kısmında inşaat çalışmalarının bittiği görüldü. Tamamlandığında İstanbul’un birçok noktasından görülecek olan 7,77 metre boyundaki alemle dünyanın en büyük alemine sahip olan Çamlıca Camii, 4'ü 107,1 metre, 2'si ise doksanar metrelik 6 minareden oluşuyor.

