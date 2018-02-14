Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünün Suriye'deki uzantılarına ağır darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer bölgelerde de teröristlere nefes aldırmıyor.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI



Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği açıklandı.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI



TSK'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu sabah ise (14 Şubat) 8 hedefin daha başarıyla imha edildiği açıklandı.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.