Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olan ve sosyal medya hesaplarından eylem çağrısında bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Van, Diyarbakır, Batman, ve Şırnak'ta Özel Harekat ile Asayiş şubelerinin de desteğiyle 20 eve sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde kente getirileceği bildirildi.