Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) TSK'nın büyük bir başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karşı yapılan kirli dezenformasyonun önüne geçecek bir çalışmaya imza attı.

8 DİLE ÇEVRİLDİ

Dezenformasyon için kullanılan tüm fotoğrafların aslında nerede, ne zaman çekildiğini belgeleyen broşür, 8 dile çevrilerek ulusal, uluslararası binlerce basın mensubuna ulaştırıldı. BYEGM yaptığı medya takibiyle terör yanlılarının her geçen gün yenisini ekledikleri yalanlarını çıkaran kitapçığı dünyanın dört bir yanına ulaştırıldı.





NEDEN DEZENFORMASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Ocak 2018 saat 17’de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’nci maddesi çerçevesinde "Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak amacıyla” Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, terör gruplarına yakın pek çok çevreyi rahatsız etti.

YALANLAR İFŞA OLDU

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terör unsurlarının tam olarak etkisiz hale getirilmesini amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sivilleri terörün zulmünden kurtarmak için çaba sarf ederken, bundan zarar gören terör yanlıları sosyal medyada yüzlerce fotoğrafla dezenformasyon başlattı. Ancak yalanlar kısa sürede açığa çıktı.

ONLARCA YALAN...

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, dezenformasyon amaçlı tüm fotoğrafların bugün yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda değil, Türkiye dışında farklı ülkelerde ve farklı zaman dilimlerinde terör saldırıları ya da diğer bazı olaylar sonrası çekilmiş, bazılarına eklemeler yapılmış kareler olduğunu gözler önüne sererek, gerçekleri önce bir broşür ardından da çalışmayı güncelleyerek bir kitapçıkta topladı.

BASIN MENSUPLARINA DAĞITILDI

Türkçe, Arapça, Rusça, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Kürtçe olmak üzere 8 dilde yayınlanan çalışmalar, Türkiye’de akredite olmuş uluslararası basın mensuplarına, tüm ulusal medyaya ve basın müşavirlikleri aracılığıyla yurt dışındaki uluslararası medya kuruluşları ve çalışanlarına iletildi.