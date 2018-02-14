Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dün gece Türk karasularına girmesi ile Kardak Kayalıklarında başlayan gerginlik Ege sularında tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri, Kardak kayalıklarını kuşatarak Yunanistan'a net bir uyarı vermiş oldu.







