Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dün gece Türk karasularına girmesi ile Kardak Kayalıklarında başlayan gerginlik Ege sularında tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri, Kardak kayalıklarını kuşatarak Yunanistan'a net bir uyarı vermiş oldu.
Türk savaş gemileri Kardak kayalıklarını kuşattı
14.02.2018 - 09:51 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri, Kardak kayalıklarını dört bir yandan kuşattı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dün gece Türk karasularına girmesi ile Kardak Kayalıklarında başlayan gerginlik Ege sularında tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri, Kardak kayalıklarını kuşatarak Yunanistan'a net bir uyarı vermiş oldu.
Etiketler : kardak,yunanistan,
543552 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543552.aspx
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