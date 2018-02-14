Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Verdal Hosta, avukatları ve yakınları katıldı. Davanın karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alınan Hosta, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiğini ancak cumhuriyet savcısının bu yönde mütalaa vermediğini kaydetti. Örgüte finans sağladığı iddialarına değinen Hosta, suçlamaları reddederek örgüte finans sağlamadığını, 2002 yılından bu yana ticaret ile uğraşmadığını öne sürdü.

BYLOCK'U ARKADAŞININ TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKLEMİŞ

Hosta, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullanmasına ilişkin, "Söz konusu programı bir arkadaşımın önerisi üzerine kısa süreliğine kullandım. Bunun suç unsuru taşıdığını sanmıyordum. Whatsapp gibi bir pragram sanıyordum. Kullandıktan yaklaşık 45 gün sonrada programı sildim" iddialarında bulundu.

FİRARİ İPEK İLE PENSİLVANYA ZİYARETİ

Firari Akın İpek ile birlikte ABD ziyaretine değinen Hosta, İpek'in isteği üzerine kendisine eşlik ettiğini, ABD ziyareti kapsamında Pensilvanya'ya da gittiğini söyledi. Oraya bir suç işleme kastı ile gitmediğini anlatan Hosta, "Biz o dönemde bir terör örgütü liderini ziyaret için gitmedik. O dönemlerde herkes oraya gidiyordu. Hiçbir şekilde FETÖ elebaşı Gülen ile bir görüşmem olmadı, iddia edildiği gibi talimat almadım. O dönemlerde bunlar bir cemaat olarak tanınıyordu" savunmasını yaptı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Savunmanın tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hosta'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel, Ocak ayında tutuklanan "Hosta Restaurant" zincirinin sahibi Verdal Hosta hakkındaki soruşturmasını 2 gün önce tamamlamıştı. "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede soruşturmanın 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına gönderilen ihbar mektubuyla başlatıldı.

KİLİT: "BELGELER DEPOLARDA"

Hosta'nın örgütle bağlantılarına ilişkin önemli hususların paylaşıldığı iddianamede, '"KİLİT" kod isimli gizli tanık, Hosta'nın kurduğu çok sayıda şirketi bazı kaygılarından dolayı üçüncü kişilerin üzerine yaptırdığını, şirketlerin mali müşavirlik işlemlerini yürüten kişilerin gayri resmi bütün işlemlerinden bilgidar olduğunu ve kayıt dışı bilgi-belgelerin bu kişilerde bulunduğunu söyledi. Ayrca 17-25 Aralık sonrası Verdal Hosta ve şirketlerinin FETÖ ile bağlantısını deşifre edecek çok sayıda belgenin şirketlere ait Sincan ve Şaşmaz'da bulunan iki ayrı depoda saklandığını da anlattmıştı

BYLOCK'U HATIRLAYAMADI!

Telefonunda kriptolu haberleşme programı Bylock bulunan Verda savunmasında Bylock yüklü hattı 20 yıldan bu yana kullandığını kabul ettiğini ancak Bylock yüklediğini hatırlamadığını savundu.

AKIN İPEK'LE 155 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

İddianamede Hosta'nın FETÖ'nün beyin takımında yer alan ve Çatı davasının sanıklarının da arasında bulunduğu isimlerle olan HTS bağlantılarına da yer verildi. Hosta'nın Akın İpek'le 155, Cemil Koca ile 11, Abdülkadir Aksoy ile 54, Alaeddin Kaya ile 70, Harun Tokak ile 17, Hüseyin Kara ile 4, Hüseyin Saruhan ile 62, Mustafa Yeşil ile 4, Hamdullah Bayram Öztürk ile 1, Nevzat Ayvacı ile 7 kez olmak üzere toplamda 385 kez irtibat sağladığı kaydedildi.