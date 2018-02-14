Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında TSİ 20.00'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşecek.

Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda NATO ve Türkiye Daimi Temsilciliği yetkililerince karşılandı.

Programı kapsamında ilk olarak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşen Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile ayrı ayrı bir araya gelecek, Nükleer Planlama Grubu Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak.

Canikli'nin, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi TSİ 20.00'de gerçekleşecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın değerlendirileceği görüşmede, bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

Millî Savunma Bakanı Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na iştirak edecek.

Aile fotoğrafı çekiminde de yer alacak Canikli'nin, ilk günkü programı NATO Savunma Bakanları çalışma yemeğiyle sona erecek.