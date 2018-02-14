Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak, 1 üsteğmen, 2'si ihraç 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplamda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa,Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa, Ağrı illerinde bulunan 20 şüpheli için verilen gözaltı kararı sonrasında kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmaları için çalışma başlatıldı.
FETÖ'den 17'si asker 20 kişiye gözaltı kararı
14.02.2018 - 12:04 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde bulunan 17'si asker toplamda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : Tokat,fetö,
543600 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543600.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER