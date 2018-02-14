Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 16 Kasım 2017'de İl Jandarma Komutanlığı'nca, merkez ilçeye bağlı Ormanardı köyü sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu öldürülen 3 teröristin üzerinden çıkan silah ve malzemelerin kiriminal incelemesinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"1 adet tabancanın; 16 Aralık 2010 günü Mardin ili Dargeçit ilçesi PTT binası önünde teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit edilen Uzm. Jandarma IV. Kad. Çvş. Kenan Erdem'e ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple; Uzm. J. IV. Kad. Çvş. Kenan Erdem'in şehit edilmesi olayının faillerinin etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları olduğu değerlendirilmektedir. Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Her türlü terörist faaliyete karşı kararlılıkla mücadele devam etmektedir."

BİR ARAÇTAN AÇILAN ATEŞLE ŞEHİT OLMUŞTU

Mardin'de, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 çocuk babası Uzman Çavuş Kenan Erdem (35), 16 Aralık 2019 tarihinde akşam saldırıya uğrayarak şehit olmuştu. Bir araçtan uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan Erdem'e saldırının düzenlendiği yerde yapılan incelemede, 21 boş kalaşnikof kovanı bulunmuştu.