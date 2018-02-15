Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-DEVLET ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

08 Şubat perşembe günü erişime açılan Alt-Üst Soy bilgisi için yoğun talep başladı. Peki Soy ağacı nasıl öğrenilir? Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalara göre e-Devlet resmi sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresini açarak, kullanıcı girişi bölümünden giriş seçeneklerinden birini seçerek giriş yapınız.

Ardından "Hizmetler" kısmına gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin.

Karşınıza gelen ekranda sisteme kayıtlı Alt-Üst Soy Bilgisine ulaşmış olacaksınız.

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA EKRANI