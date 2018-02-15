Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 26. gününde Mehmetçiğin Afrin’deki ilerleyişi sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Kude köyünü PYD/PKK’dan alındı. Harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 36’sı köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 14’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

Arşali köyünün de YPG’lilerden alınmasıyla Cinderes’in önünde hiçbir engel kalmadı. Cinderes’in alınmasıyla Afrin’e gidecek yol da açılmış oldu. Son alınan köylerle birlikte Zeytin Dalı’nda elde edilen toprakların büyüklüğü 200 kilometrekareyi aştı, Afrin’in yaklaşık yüzde 10’u YPG’den temizlenmiş oldu.

Gece saatlerinde savaş uçakları Afrin kent merkezindeki terör hedeflerine bomba yağdırdı. Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince vuruldu. Harekat kapsamında PKK/ PYD/YPG’den temizlenen Darmık Dağı’na askeri üs yapılması için çalışmalar da başlatıldı. Kepçeler dağı yarıp yol yaparken kırıcılar ise teröristlerden geriye kalan kule ve mevzileri yıkıyor. Temizlik ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında dağın üzerine tank, obüs, hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatarlar yerleştirileceği iddia edildi. Kurulacak askeri üs sayesinde Afrin’deki terör hedeflerinin daha rahat bir şekilde imha edileceği belirtildi. Darmık Dağındaki Öcalan posteri hava harekatında imha edilmişti.

Bu arada Darmık Dağı’ndaki tünellerden Mehmetçiğin arasına sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü.

Bugünkü operasyonlarda 46 terörist daha öldürüldü, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen PKK/PYD/YPG’li sayısı 1485’e yükseldi.

1.200 askerle büyük kıskaç

Diyarbakır’ın Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında yer alan 71 köy ve 107 mezra kırsalında, ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, PKK’lı teröristlere ve işbirlikçilerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. 1200 jandarma özel harekat ve güvenlik korucusunun katıldığı operasyona İHA, yüz tanıma ve takip termal özellikli drone ve helikopterler de havadan destek verdi. Dört ilçeye bağlı 178 köy ve mezrada bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, iz süren ve kokuya duyarlı köpekler de görev aldı.

BURSEYA'DA MAYINLAR TEMİZLENİYOR

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Burseya Dağı’na tuzaklanan patlayıcılar, uzman ekiplerce tek tek imha ediliyor. Yabancı menşeli patlayıcıların da bulunduğu dağda özellikle askerî birliklerin geçiş bölgelerinde tuzaklanmış mayınların imhası dedektörler ve sinyal kesici jammerla devam ediyor.

