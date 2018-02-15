Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt’te “Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı”na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın DEAŞ teröründen temizlenmesi ve yeniden inşası için gereken adımların atılacağını söyledi. Çavuşoğlu, Irak’ta dışlanan kesimlerin güveninin yeniden kazanılması gerektiğini ve gelecek seçimlerin de bunun için bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Biz Irak’a 2004’ten bu yana 500 milyon dolar civarında insani ve kalkınma yardımı yaptık. Yani yarım milyar dolar civarında. Ayrıca, TİKA’mızın gerçekleştirdiği projeler var. Firmalarımızın üstlendiği proje miktarı ve tamamladığı projelerin değeri ise 25 milyar dolar civarında. Bundan sonraki süreçte özellikle firmalarımızın üstleneceği yatırımlar için 5 milyar dolar, bunun içinde tabii oraya gidecek ihracat da var, 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımları için ve bu insani ve kalkınma yardımı içeren projeler için bir hibe, yani kredi taahhüdünde bulunduk.”

TİKA’nın ülkedeki faaliyetlerinin devam edeceğini, Türk firmalarının da Irak’ta yatırım yapmaya ve ticareti artırmaya teşvik edileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’nda kendisi ayrılmadan önce ortaya konan en yüksek miktarın Türkiye tarafından açıklandığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Irak’ın imarının Türk iş adamlarına da çok önemli fırsatlar çıkaracağını ifade etti. Irak’ın inşası ve istikrarı için seçimlerden sonra yapılması gereken tek şeyin ülkenin diğer terör örgütlerinden de temizlenmesi olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu konuda da Irak’la hareket etme konusunda ilkesel bir mutabakatları olduğunu söyledi.