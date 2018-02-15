Ebru Karatosun ANKARA
Adalet Bakanı Abdülhamid Gül avukat Emine Gün hakkında, “Kanuna ve ahlaka aykırı, toplumu yaralayan bu konu hakkında gerekli incelemenin yapılmasını bekliyoruz. Meslekten çıkarılma olabilir mi, baro değerlendirecek” açıklamasını yapmıştı. Yeni düzenlemeyle avukatlık mesleğine geçiş artık sınavla olacak. Avukatlar, hakim ve savcılarla beraber aynı sınava girecek. Düzenlemeyle avukatlar kendi içerisinde kademelendirilecek. Avukatlar özellikle staj dönemlerinde çalıştıkları yerlerde sigortalı olmamaları, ücret alamamaları gibi sorunlarla karşı karşıya geliyordu. Bakanlık yeni taslakla avukatların staj döneminde yaşadıkları sıkıntıları çözecek.
Avukatlara ceza ve disiplin düzenlemesi
15.02.2018 - 06:04 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 06:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Musa Özalkan’ın maaşına haciz getirmeye çalışan avukat Emine Gün tartışmalara sebep olurken, Avukatlık Kanunu Taslağı’yla avukatların disiplin ve ceza hükümlülükleri yeniden düzenlenecek. Yeni bir Avukatlık Kanunu Taslağı hazırlayacak olan Adalet Bakanlığı, diğer Avrupa ülkelerindeki yasa tasarılarını inceleyecek. Hazırlanan taslağın bu yıl içerisinde Meclis’e sunulması hedefleniyor.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : avukat,
543793 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543793.aspx
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