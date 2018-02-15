Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Adalet Bakanı Abdülhamid Gül avukat Emine Gün hakkında, “Kanuna ve ahlaka aykırı, toplumu yaralayan bu konu hakkında gerekli incelemenin yapılmasını bekliyoruz. Meslekten çıkarılma olabilir mi, baro değerlendirecek” açıklamasını yapmıştı. Yeni düzenlemeyle avukatlık mesleğine geçiş artık sınavla olacak. Avukatlar, hakim ve savcılarla beraber aynı sınava girecek. Düzenlemeyle avukatlar kendi içerisinde kademelendirilecek. Avukatlar özellikle staj dönemlerinde çalıştıkları yerlerde sigortalı olmamaları, ücret alamamaları gibi sorunlarla karşı karşıya geliyordu. Bakanlık yeni taslakla avukatların staj döneminde yaşadıkları sıkıntıları çözecek.