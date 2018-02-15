Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün sosyal medya üzerinden algı oluşturmak ve örgütü temize çıkarmak için kurduğu özel ekipte yer alanların telefon görüşmelerinin deşifre edilmesiyle, örgüt içerisinde Türkiye’nin işgal edilmesi beklentisinin de yer aldığı çirkin ifadeler gün yüzüne çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl Elâzığ Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma kapsamında deşifre edilen FETÖ’nün sosyal medya yapılanmasında yer alan ve haklarında açılan dava devam eden Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ile Sezgin Ateş’in soruşturma sürecindeki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Tutuklu sanıkların deşifre edilen telefon görüşmeleri ile mahkeme ve soruşturma aşamasında elde edilenlere göre, darbe girişiminden sonra örgüt tarafından belirlenen konularla ilgili sosyal medya üzerinden sürekli paylaşım yapılması talimatı verildi. Paylaşımlara gelecek tepkilere göre de FETÖ’nün bu konularda hamleler yapması planlandı. Başarısız darbe girişiminin ardından çalışmalarına devam eden örgüt içinde yapılması gerekenler de tartışıldı.

“TOPLU KATLİAM YAPACAKSIN”

Telefon görüşmeleriyle, FETÖ’nün kirli yüzü deşifre edildi. Sosyal medya ekibinin konuşmalarındaki, “Çoluk çocuk demeden öldürülecekler var, hamileler de var, hiç fark etmez. İşkence yapacaksın bunlara. Toplu katliam yapacaksın” ifadeleri de örgüt üyelerinin topluma yönelik düşünceleri arasında yer aldı. FETÖ mensuplarının görüşmelerinde geçen “Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da Ardahan’dan girse ne güzel olur” ifadesiyle, örgütün çirkin beklentisi gün yüzüne çıktı. Örgüt üyeleri, telefon konuşmalarında tanınmamak için yapılması gerekenleri de tartıştı. Bir görüşmede, “Kırıt, travesti kılığına gir” denilerek kılık değiştirilmesi yönünde fikirler paylaşıldı. Sosyal medya ekibi içerisinde yer alan Çapat, örgüt lehine darbe girişimi öncesi ve sonrasında paylaşımlar yaptı. Kendisini MİT personeli olarak tanıtan Çapat, darbe girişiminden bir gün önce sosyal medya hesabından “Bir şafak vakti her şeyin tersine döndüğünü hep birlikte göreceğiz. Bu ülkeyi kuranlar apoletsiz subaylardır” mesajını paylaştı. Çapat, geçen yıl eylül ayında yaptığı telefon görüşmesinde, “Sağlam bir vuruş yapılacak” ifadesini kullandı.

“DEVİR DÖNDÜĞÜNDE...”

Darbeci askerlerden “şehit” diye bahseden, sosyal medya hesabı üzerinden darbe girişimine yönelik “tiyatro” paylaşımında bulunan sanıklardan Taner Özsoy ise sanık Arda Sözen’in örgüt aleyhine ifadelerde bulunduğunu belirttiği bir kişiyle ilgili, “Not al onun adını, yarın bir gün devir döndüğünde işlem yapalım hemen” ifadelerini kullandı. Sanıklardan Süleyman Ünver ise diğer zanlılarla yaptığı telefon görüşmelerinde, FETÖ’ye karşı duran herkesi öldüreceğini, hükûmetin birtakım oluşumlar tarafından yıkılacağını iddia etti.