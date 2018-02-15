Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

“12 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” vesilesiyle BM Genel Kurulunda “Bilim ve Mülteciler” başlıklı bir konuşma yapan Çebi, mültecilerin sorunlarına değindi. Çebi, göçün ülkelere olumlu yönde katkı sağladığına da dikkat çekerek, şunları söyledi: “Türkiye, dünyada en fazla mülteciye, göçmene ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke. Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin sayasını 1 milyondan fazlasını çocuklar oluşturuyor. Bu çocuklardan 800 binden fazlası okul çağında. Bilim ve teknoloji bu çocukların iyi bir eğitim alabilmeleri için el birliği yapabilir. Bugün hayallerinden, yaşadıkları dünyadan vazgeçip canlarını kurtarmak için savaştan kaçanlar arasında dünyayı değiştirecek potansiyele sahip doktor, mühendis, bilim insanı ve diğer meslekten birçok mülteci var. Bence hepimiz göçü pozitif, küresel bir fenomen olarak görmeliyiz. Dünyadaki bütün ülkelerin mülteciler ve mülteci kadınlar için hiçbir zorluk çıkartmadan kapılarını açmalarını diliyorum.”

Aslıgül Atasagun Çebi, ayrıca BM Genel Kurulu’nda Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 30 yaşındaki Suriyeli Nesrin Hulemat isimli bir coğrafya öğretmenin kendisine yazdığı duygusal mektubu da okudu.