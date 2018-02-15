Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullandıkları ileri sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ihraç edilen öğretmen, esnaf ve ablalardan oluşan toplam 11 kişi gözaltına alındı, firar eden 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.