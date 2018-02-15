Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan Emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 22 ayrı arama ve kontrol noktasında yapılan uygulamada 862 araç kontrol edildi. Bu araçlarda bulunan 2 bin 508 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 12 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, aranan 1 şahıs yakalandı. Aranan bu şahıslara ayrıca 8 bin 176 TL para cezası uygulandı. Uygulamada kontrol edilen 862 araçtan 40 araca 25 bin 804 TL. para cezası uygulanırken 9 araç trafikten men edildi.