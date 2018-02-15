TSK’nin, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sınıra sevkiyat sürüyor. Şırnak istikametinden gelen aralarında ZBT tipi tanklarında bulunduğu ve 15 araçtan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Cizre’den Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoyun geçeceği yol güzergahlarında geniş güvenlik önlemleri alındı.