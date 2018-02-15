Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun prostat rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde ameliyata karar verdikleri öğrenildi.Ankara'da özel bir hastanede bu sabah ameliyata alınan Kılıçdaroğlu taburcu edildi. Açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilere el salladı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Partidehn yapılan açıklamada ''CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur'' denildi.