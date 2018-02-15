Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin çevresindeki Duraklı, Karri, Şerbanlı ve Şedya köylerini teröristlerden arındırıldığı bildirildi.
4 köy teröristlerden temizlendi
15.02.2018 - 14:05 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK ve ÖSO, Afrin çevresindeki Duraklı, Karri, Şerbanlı ve Şedya köylerini teröristlerden temizledi.
Etiketler : tsk,öso,
543890 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543890.aspx
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