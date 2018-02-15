Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin çevresindeki Duraklı, Karri, Şerbanlı ve Şedya köylerini teröristlerden arındırıldığı bildirildi.