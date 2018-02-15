Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.  Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. 