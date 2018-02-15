Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jagland'ı kabul etti
15.02.2018 - 15:30 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile bir araya geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Thorbjorn Jagland,
543908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543908.aspx
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