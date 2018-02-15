Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'ı Tegel Havalimanı'nda Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile Alman Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı. Başbakan Yıldırım, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile TSİ 18.00'de görüşecek. Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.