Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idrar yolu rahatsızlığı nedeni ile ameliyat olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAŞBAKAN DA ARAMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SALI GÜNÜ KÜRSÜDE GÖRECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu hastaneden taburcu olurken açıklama yapan CHP Milletvekili Bülent Tezcan, " Şu anda taburcu oldu. Evinde istirahat edecek. Korkacak, kaygı duyacak bir durum yok. Biraz önce size de el salladı. Kısa bir süre dinlenecek. Hekimlerin kontrolü altında çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Eminim, salı günü kürsüde göreceksiniz genel başkanı. " dedi.