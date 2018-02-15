Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs müzakerelerinin ardından Akdeniz açıklarında sondaj çalışmalarının başlamasına Türkiye sert tepki göstermişti.

TSK'DAN AKDENİZ KALKANI

TSK'nın resmi sitesinde Akdeniz'de sürdürülen faaliyetler için Akdeniz Kalkanı Harekâtı isminin kullanılması dikkat çekti.

AKDENİZ'DE RUMLARA GEÇİT YOK



TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Doğu Akdeniz’de petrol ulaştırmasının güvenliğinin sağlanması, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlanması ve NATO’nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında;

İki fırkateyn, bir korvet, bir akaryakıt gemisi ve iki hücumbot deniz eğitimleri icra etmektedir.

Bir karakol gemisi Doğu Akdeniz’de karakol icra etmekte ve bir karakol gemisi karakol icra etmiştir.

Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı’na iştirak eden bir korvet Lübnan açıklarında karakol icra etmektedir.

Deniz Hava Komutanlığı Şehit Dz.Ütğm Çağrı Ceyhan Taktik Tatbikatı-1/18 kapsamında sekiz gemi, üç deniz karakol uçağı, bir sahil güvenlik botu, altı SH-70 deniz helikopteri ve bir deniz kurtarma timi deniz eğitimleri icra etmektedir.

Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam 24 gemi seyir icra etmiştir.