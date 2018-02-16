Başbakan Yıldırım, ABD’nin Florida Eyaletinde 14 Şubat günü bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için ABD Başkan Yardımcısı Pence’ye taziye mesajı gönderdi.
Başbakan Yıldırım, Pence'i arayarak taziyelerini iletti
16.02.2018 - 00:08 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’ye taziye mesajı gönderdi.
Etiketler : pence,binali yıldırım,
544002 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544002.aspx
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