Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen yemekli toplantıda, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) öncülüğünde ve Türk Hava Yollarının katkısıyla Slovenya ve Hırvatistan'da faaliyet gösteren basın mensupları ve tur operatörlerine yönelik "Turizm Tanıtım Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Azizoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, turizm sektörünün dünyada en hızlı gelişme gösteren sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Önümüzdeki 10 yılda dünyada turizm sektörünün yüzde 3,8 oranında büyüyeceğinin düşünüldüğünü aktaran Azizoğlu, "Sektörün ekonomik değeri 11,4 trilyon dolar ve sektör 79 milyon kişiyi istihdam edeceği planlanmakta ve düşünülmektedir." dedi.

Azizoğlu, 2016'da Türkiye'ye gelen turist sayısının 36,5 milyon kişi olduğunu ve 22 milyar dolar katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Turizm aynı zamanda ülkeler arasında dostluğu, samimiyeti, kardeşliği ve ilişkileri artırmaktadır. Erzurum Türkiye'nin kayak turizmi açısından marka şehirleri arasında gelmektedir. Bugün ülkemizin hem yaz hem de kış turizmi açısından en güzel yerlerinden birisi olan Erzurum, dünyaya açılmaktadır. Palandöken Kayak Merkezi'nde 28 kilometre pist uzunluğu ve 22 adet kayak pisti bulunmaktadır. Erzurum'a 2017'de 407 bin turist gelmiş, bunun 35 bini yurt dışından gelen misafirlerimiz olmuştur."

Erzurum'un, 2026 Dünya Kış Olimpiyatlarını yapmak için heyecanla beklediğini vurgulayan Azizoğlu, "2009'dan bugüne kadar Erzurum'da kış olimpiyat tesisleri açısından toplamda 707 milyon dolarlık yatırım yapılmıştır. Dünyanın şu anda geçirmekte olduğu zor ve sıkıntılı dönem umarım ki bugün başlatacağımız güzelliklerle beraber tekrar barışa, kardeşliğe ve güzelliğe dönüşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu şehrin önemli özelliği ulaşımının kolay olması"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu dile getirerek, tarihinin eskilere dayandığını söyledi.

Erzurum'un geçmiş birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını, son asırlarda da başta Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ev sahipliği yaptığını anlatan Sekmen, "Erzurum'un kültürel yapısının yanında gerek divanlarıyla gerek şiirleriyle gerekse ozanlarıyla ayrı bir renk katmış durumdadır." dedi.

Sekmen, Fuzuli, Summani, Aşık Reyhani, Yunus Emre gibi isimlerin örnek verilebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gerek Erzurum Kalesi gerek Oltu, İspir ve diğer ilçelerdeki kalelerimiz, gerek 20'yi aşkın tabyalarımız, gerek Çifte Minareli Medresemiz, Ulu Camimiz ve diğer medreselerimiz yaşayan tarihi eserler. Bu kültürel değerlerin yanında doğal güzelliklerimiz var. Palandöken, Kandilli ve Konaklı Kayak Merkezlerimiz, Tortum Şelalesi, Hınıs Kanyonları, Narman Peribacaları, tarihi cami ve medreseler, rafting yapılan Çoruh Nehri ve birçok şey saymak mümkün. Böyle bir bölgede bir yandan kış sporları yapmak mümkünken diğer taraftan doğa güzellikleri ve kültürel eserleri olan bir şehir burası. Bu şehrin önemli özelliği ulaşımının kolay olması. Şehrimizde her türlü kış sporunun yapılabileceği salonlara sahibiz. Turizm operatörlerinin dikkatini çekebilecek ve önemli sayıda turist getirilecek bir bölge burası."

- "Slovenya ve Hırvatistan'da da bu tür turizm faaliyetlerine karşı ilgi olduğunu gördük"

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 2 ay önce başlatılan çalışma ile Slovenya ve Hırvatistan'ın ziyaret edildiğini söyledi.

Ajans olarak basın mensupları ve tur operatörlerine yaptıkları tanıtım toplantısından sonra ilgi üzerine Slovenya ve Hırvatistan'daki basın mensuplarını ve tur operatörlerini davet ettiklerini belirten Demirdöğen, "Toplantı sonrasında karşılıklı olarak tur operatörleri ve basın mensuplarını bir araya getirerek uzun dönemli ilişkiler kurmak ve bu bölgeyi o ülkelerin turizm destinasyonuna eklemek üzere bir takım toplantılar yapılacak. Erzurum'da hem tarihi hem spor hem de kültürel açıdan büyük bir potansiyel var. Slovenya ve Hırvatistan'da da bu tür turizm faaliyetlerine karşı ilgi olduğunu gördük. Bu fırsatı birlikte değerlendirelim." ifadesini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından katılımcıların ikili görüşmeleriyle sona erdi.

Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Slovenya ve Hırvatistan'dan 19 kişilik bir ekip ile kentte faaliyet gösteren tur operatörleri ve basın mensupları katıldı.