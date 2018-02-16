Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, K1 askeri üssündeki mühimmat deposunda elektrik kontağından yangın çıktığını söyledi.

Kamil, olayda mühimmat deposundaki patlayıcıların tamamına yakınının infilak ettiğini dile getirdi.

Yangında can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaşan Kamil, alevlerin üsteki diğer depo ve birimlere sıçramaması için sivil savunma ekiplerinin acilen müdahale ettiğini aktardı.

Kamil, patlayıcıların infilak etmesini engellemek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiğini belirtti.

Afrasyav Kamil, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çabalarının ardından yangının kontrol altına alındığını sözlerine ekledi.