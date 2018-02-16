Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak, Çankırı'da Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Ayrıca, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Trabzon, Malatya, İzmir ve Konya'da Özel Harekat Müdürlüğü ile bu müdürlüklere bağlı dörder şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Batman, Diyarbakır, Erzurum ve Van'da kurulan Özel Harekat Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı dörder şube müdürlüğü ise kaldırıldı.