Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi

Tanıtım toplantısı Florya’daki Ziya Şark Sofrası’nda yapıldı. Toplantıda konuşan Konfederasyonun Genel Başkanı Mehmet Deniz “Yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda üstlendiğimiz görevlerin icrasında daha güçlü çalışmalar yapmak için tek çatı altında toplandık. Bizim bir namımız da Çapanoğlu’dur, devletimizin, milletimizin faydasına olan her işin içinden biz çıkarız. 40 yıldır terörle mücadelede verdiğimiz şehit sayısı ortadadır. FETÖ’nün hain darbe girişiminde nüfusuna oranla en çok şehit veren il Yozgat’tır. Daha bilinçli daha güçlü görev üstlenmek üzere, bu yapıyı kurduk” ifadelerini kullandı. Konuşma sonrası, Genel Başkan Mehmet Deniz, Tanışlar Grup/Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, Irmak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgül, Prof.Dr. Mehmet Koca, Kıta Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ataman, Göz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Esmer, NHT Proje Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Oktay birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Fatih Bilgi