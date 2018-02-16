Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK’nın kurucusu, terörist elebaşı Öcalan’ın, uzun yıllar korunduğu Suriye’nin ardından kaçmak zorunda kaldığı Yunanistan, Rusya ve İtalya’dan sonra saklandığı Kenya’da düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirilmesinin üzerinden 19 yıl geçti. Öcalan’ın, Türkiye’ye getirilmesinde MİT dışında görev alan birkaç isimden biri olan dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Hasan İşgüzar, operasyonun ayrıntılarını anlattı. Özetle şunları kaydetti: “Öcalan’ı Kenya’dan Hollanda’ya götürmek üzere Yunanistan’ın Hollanda’dan uçak kiraladığı bilgisi MİT’e gelince onlar da aynı model, aynı renkteki bir uçağı göndererek Öcalan’ı Türkiye’ye getirmek için bir çalışma yapıldı. MİT’in istediği şekildeki bir uçak o dönem sadece iş adamı Cavit Çağlar’da vardı. Uçak ondan kiralandı. Uçakta iki pilot ve 4-5 MİT personeli dışında kimse yoktu.

Havalanan uçak, Antalya üzerinden çıkarak Akdeniz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi hava sahasında yaklaşık 18 dakika uçulduktan sonra Mısır ve Uganda’ya gideceği şeklinde rota çizildi. 10 gün Uganda’da beklendi. Uganda’da muz tüccarı gibi davranıldı. Operasyon yapılmadan birkaç saat öncesi Kenya’ya gidildi. Kenya’da hiç kalınmadı.

En önde Kenya koruma aracı vardı, arkasında ise Yunanistan Büyükelçiliğinin koruma aracı. Öcalan’ın içinde bulunduğu araç üçüncü sırada, arkasından da Öcalan’ı gayri resmi koruyan kendi örgüt elemanları ile bir de yine korumaların olduğu araç vardı. Havaalanına gelirken Kenya polisi, Öcalan’ın aracı geçtikten sonra yolu keserek arkadan gelen konvoya başka bir yerden yol veriyor. O da yaklaşık 15-20 dakika kazandırıyor. Öcalan havaalanına girdiğinde, bineceği uçağın, Hollanda’dan gelen uçak olduğunu zannediyor. Takım elbiseli, gayet mutlu bir şekilde uçağa yöneliyor. Uçağın kapısı açılıyor ve 60 saniye içinde paketleniyor. Uçağa alındığında kapılar kapanıyor.”