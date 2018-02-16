Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27’inci gününde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ilerleyişi devam ediyor. Öğle saatlerine kadar Afrin’in kuzeyindeki Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü ele geçiren Mehmetçik öğleden sonra Şedya, Şerbanlı (Kum Reçe), Karri köylerinin alındığını duyurdu. Mehmetçik, Cinderes bölgesindeki Yukarı Divan ve Racu beldesine bağlı Harab Summak köyünü de teröristlerden temizledi.

İKİ CEP BİRLEŞTİRİLDİ

Böylece, Türkiye sınırı boyunca Racu’nun batısındaki güvenli cep ile Şeyh Hadid beldesinin kuzeyine uzanan diğer güvenli cep birleştirildi. Harekâtın başından bu yana terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 42’si köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 17’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 63 nokta örgütten kurtarıldı.

ÖZEL BİRLİKLER KUŞATTI

TSK ve ÖSO Cinderes’te yapılacak büyük taarruz için hazırlık yapıyor. Teröristler açısından dağlık alanlara mühimmat ve silah sevkıyatı için kritik öneme sahip olan Cinderes’in alınmasıyla teröristlere ağır darbe vurulacak. Cinderes’e yığınak ve tahkimat yapan teröristler ise vurkaç ve sabotajlarla kayıp verdirmeye çalışıyor. Kasabanın eteklerine ulaşan ve güvenlik tedbirlerini artıran Mehmetçik bölgeye özel birlikleri sevk etti. Şehir içi operasyonlarda deneyimli olan Jandarma ve Polis Özel Harekât timlerinin katılmasının planlandığı operasyona Hatay sınırında konuşlu topçu birlikleri, tanklar ve F-16’lar da destek veriyor. Cinderes’te meskûn mahal operasyonunun her an başlanabileceği belirtiliyor.

1.528 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekât kapsamında son 24 saatte terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren öldürülen terörist sayısı 1528’e yükseldi. Öte yandan Afrin’in kuzeyindeki Bülbül çevresinde çatışmalar sürerken, YPG’li teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı düşürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır makineli silahlarla vurulan hava aracı arazide bulunuyor.