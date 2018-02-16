Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat'ın doğusuna çekilmeyi ABD'ye teklif ettiği belirtildi. ABD'nin teklifi değerlendirdiği ifade edildi. Uluslararası haber ajansı Reuters haberini Türk kaynaklara dayandırdı.

Haberde, Türkiye'nin ABD'ye Menbiç'te ortak görev önerdiği, Türk ve ABD askerlerinin birlikte görev yapmasını önerdiği belirtildi. Öneride, YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi de var.

Türkiye'nin söz konusu öneriyi Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a yaptığı ve Washington'un öneriyi değerlendirdiği ifade edildi.