Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda yüzlerce terörist etkisiz hâle getirilirken, çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. Son olarak TSK'dan yapılan açıklamada Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleriyle birlikte ilerleyişin sürdüğü ve Afrin çevresindeki Hasan Kelkavi ile Celeme köylerinin kurtarıldığı öğrenildi.