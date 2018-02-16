Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 1993 yılında Elazığ-Bingöl karayolunda bölücü terör örgütü PKK'nın kurduğu pusu sonucunda şehit olan 33 askerden biri olan Jandarma Komando Er Mehmet Tura'nın (20) annesi Zübeyde Tura, torunu ile birlikte Kozan Yolu'ndan Burak Mezarlığına gitmek üzere halk otobüsüne bindi. Şehit annesi Tura torunu için kartı okuttuktan sonra kendisinin de şehit annesi olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen sürücü Eren Güngör karttan iki kişi parası aldı.

Şehit annesi itiraz ederek, "Neden benden para alıyorsun? Sen askerliğini yaptın mı, ben bu vatana şehit verdim, onun için benden para alamazsın" dedi. Buna rağmen sürücü, "Biz vergimizi veriyoruz, devletin Allah belasını versin" dedi. Bu sırada halk otobüsünde bulunan vatandaşlar da Tura'nın şehit annesi olduğunu öğrenince, şoföre tepki gösterdi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bu olayın haber yapılması üzerine sürücü tutuklandı.

Olayın basına yansımasından 3 gün sonra Adana Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Niyazi Göğer’de şoför esnafıyla ailenin evine gidip şehit annesinin elini öpüp özür diledi. Göğer, burada yaptığı konuşmada, “Şehit ve gazilerimizin tamamen yanındayız. Bugün 419 otobüs şoförü ve mal sahibi var bize bağlı. Eğer Afrin’e gidin deseler biz arabamıza binip gidecek insanlarız. Biz esnaf olarak yanınızdayız, emrinizdeyiz. Bazı tedbirler almak anlamında Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın da bize talimatları oldu, onları da yerine getireceğiz. Onun arkasında hiçbir esnaf durmayacak. Hak ettiği cezayı alacak” diye konuştu.

Şehit annesi Zübeyde Tura ise, “Ben kimseye gidip şikayet etmedim, şikayetçi de olmadım. Beni hastaneden alıp götürdüler. Biz, geçti gitti dedik. Kimsenin o hale gelmesini istemem. Kendisinin öyle hareketlerde bulunduğunu istemezdim ama tutuklanmasını da istemedim. Şikayetçi de olmadım. Hiç haberim de yoktu” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Niyazi Göğer, Tura’nın elini öperek özür dileyip evden ayrıldı.