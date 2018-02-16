Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgatlı bir girişimci kendi memleketinde kurduğu fabrikada zırhlı kıyafetler üretiyor

Ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlıyor.

AMERİKA'YA ÇOK KÖTÜ HABER

Bu güne kadar Amerika'dan alınan kask ve kurşun geçirmek yelekler, artık yerli imkanlarla, üstelik yarı fiyatına imal ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet tarafından kullanılan stratejik ürünler benzerlerine göre hem daha hafif ve hem daha güvenli.

VATAN İÇİN 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Kapılarını Kanal 7'ye açan fabrikada Türkiye'nin İlk balistik test laboratuvarı yer alıyor.

Fabrikada üretilen ürünlerin testlerini bu laboratuvarda yapılıyor.

Fabrika, Zeytin Dalı operasyonu nedeniyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor..

Mühendisinden işçisine 400 kişi gece gündüz, yurt savunması için mili mask ve yelek üretiyor.