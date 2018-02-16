Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri iddiasıya, 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari’de yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 1’i Kurmay Binbaşı, 7 Üsteğmen ve 3 Astsubay gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 11 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.