Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekâtı’ aleyhinde sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 14 Şubat'ta 7 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. ve A.K. savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. E.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 kişinin ise emniyette işlemleri sürüyor.